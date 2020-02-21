Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı - Son Dakika

Kırklareli'nde Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Kırklareli Özel TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen konferansa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Raşit Gündoğdu, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tarık Özçelik ile öğrenciler katıldı.

Konferans, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Gündoğdu, konuşmasında, Sultan Abdülhamid Han'ın öngörülü ve feraset sahibi bir insan olduğunu söyledi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ı daha iyi anlayabilmek için şehzadelik dönemine bakılması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, özel bir kişilik sahibi olduğunun fark edileceğini belirtti.

Gündoğdu ve Özçelik daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferansın ardından Gündoğdu ve Özçelik'e plaket verildi.