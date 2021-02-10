Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 103. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Osmanlı Cihan Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 103. yılında, Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde bulunan mezarı başında anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen anma törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.

Türbede, Sultan 2. Abdülhamid Han ve diğer metfun bulunanlar için İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törenin ardından türbeyi vatandaşlar da ziyaret etti.