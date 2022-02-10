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Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı - Son Dakika

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı

10.02.2022 14:48

Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı.

Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı.

Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu ve Devlet-i Aliyye Ocakları Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile ocak üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kıldıktan sonra Çemberlitaş'taki Sultan 2. Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu programda, katılımcılara lokma dağıtıldı. Daha sonra Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekke Camisi'nde mevlit okutuldu.

"Büyük hizmetler sunan siyasi bir deha"

Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Abdülhamid Han'ın, Türkiye'ye büyük hizmetler sunduğunu, millete çok iyi şeyler bıraktığını ve siyasi bir deha olduğunu söyledi.

Abdülhamid'in geçmişte güzel işlere imza attığı için bugünlerde çok tartışılan bir padişah olduğunu dile getiren Osmanoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Onu anlayabilmek her şeyi anlamaktır" sözlerini hatırlattı.

Kendisini köşe yazarı, gazeteci zanneden bazı kişilerin, dedesi 2. Abdülhamid Han'a saldırmaya devam ettiğini belirten Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Niye? Çünkü bunların kuyruk acıları var. Düşünsenize ilkokul ikiye giderken bana bile 'Sen vatan haininin torunusun.' dediler ama günümüze baktığımızda son 20, 25 yıldır tarihimizi iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. O yüzden aynı şekilde dedelerimizi iyi anlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğu siyasi kararları, ülkemize bırakmış olduğu bütün bu güzel konuları gerek konferanslarla gerek kitaplarla anlatmaya çalışıyoruz."

Devlet-i Aliyye Ocakları'nın 60'tan fazla ilde çalışmalar yaptığına değinen Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili sinema projeleri olduğunu duyurdu.

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı

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Abdülhamid Han, Kayıhan, Ocak, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 104. yılında anıldı - Son Dakika


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