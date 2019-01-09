Son Dakika Haberleri: Sultan 2. Abdülhamid'in Eserleri Bir Kitapta Toplandı

Sultan 2. Abdülhamid'in Eserleri Bir Kitapta Toplandı

25 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından hazırlanan "İstanbul'un 100 Sultan 2. Abdülhamid Eseri" adlı eser okuyucularla buluştu.

Sultan 2. Abdülhamid'in Eserleri Bir Kitapta Toplandı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından hazırlanan "İstanbul'un 100 Sultan 2. Abdülhamid Eseri" adlı eser okuyucularla buluştu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'un Yüzleri" serisi kapsamında yayımlanan kitap, Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserleri anlatıyor.

İbrahim Akkurt'un kaleme aldığı kitapta, "Darü'l-Kelp", "Hamidiye Etfal Hastanesi", "Telkihhane-i Şahane", "Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit)", "Yıldız Sarayı'na Demiryolu Projesi", "Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi", "Kabataş Mekteb-i İdadisi", "Aşiret Mekteb-i Hümayunu", "Sağır, Dilsiz ve Ama Mektebi", "Yıldız Hamidiye Camisi" ve "Orhaniye Kışlası" gibi birçok önemli eser, proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.

Döneminde birçok eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumu açan ve bugün hala devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlayan Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği yüz eserin anlatıldığı kitap, İstanbul Kitapçılarından ve seçkin kitap evlerinden alınabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:41 Kaynak: AA

İbrahim Akkurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Kültür Sanat
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