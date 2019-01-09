Sultan 2. Abdülhamid'in Eserleri Bir Kitapta Toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür AŞ tarafından hazırlanan "İstanbul'un 100 Sultan 2. Abdülhamid Eseri" adlı eser okuyucularla buluştu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'un Yüzleri" serisi kapsamında yayımlanan kitap, Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserleri anlatıyor. İbrahim Akkurt
'un kaleme aldığı kitapta, "Darü'l-Kelp", "Hamidiye
Etfal Hastanesi", "Telkihhane-i Şahane", "Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit)", "Yıldız Sarayı'na Demiryolu Projesi", "Halkalı
Ziraat ve Baytar Mektebi", "Kabataş
Mekteb-i İdadisi", "Aşiret Mekteb-i Hümayunu", "Sağır, Dilsiz ve Ama Mektebi", "Yıldız Hamidiye Camisi" ve "Orhaniye
Kışlası" gibi birçok önemli eser, proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.
Döneminde birçok eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumu açan ve bugün hala devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlayan Sultan 2. Abdülhamid'in İstanbul'da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği yüz eserin anlatıldığı kitap, İstanbul Kitapçılarından ve seçkin kitap evlerinden alınabilecek.