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'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı - Son Dakika

'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı

01.09.2021 10:18
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı, System.String[]

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi, yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanıyla Batı Karadeniz'in göz bebeği olan Filyos'un değeri, 540 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle iki kat arttı.

Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi, yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanıyla Batı Karadeniz'in göz bebeği olan Filyos'un değeri, 540 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle iki kat arttı. 2023 vizyonunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, milli gazın kullanılması için de denizden Filyos'a 150 kilometrelik boru hattı döşeyecek. Yüksek teknolojili üretimlere ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla adeta hem ticari hem de lojistik üs olacak.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 'rüyası' olarak bilinen ve "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda yer alan 150 yıllık Filyos Vadi Projesi'nde hummalı çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 597 hektar ile Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi, bin 166 hektar alan ile serbest bölge, 25 milyon ton kapasiteli limanda ise kuru yük sahası, konteyner sahası, çok amaçlı depolama alanı, binalar ve park alanı, dökme yük sahası, giriş ve servis alanı, demiryolu hattı, yol ve diğer yardımcı birimler yer alacak. Projede ayrıca 620 hektar genişleme alanı da yer alıyor.

Kuzey-güney aksında önemli bir role sahip olacak olan Filyos Limanı'nın, Çin İpek Yolu için büyük önem taşıyabileceği vurgulandı. Jeostratejik konumu sayesinde Türkiye'nin de Orta Asya ile Avrupa arasında önemli bir oyun kurucu rolüne ev sahipliği yapması bekleniyor.

Boğazların yükünü hafifletecek

2023 vizyonunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmeyi amaçlayan, rekabet gücünün arttırılması, yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi için çalışmalar sürüyor. Üretime ve ticarete yönelik uygun fiziki altyapı ve imkanlar oluşturulurken Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyde Filyos Serbest bölge ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı ile Filyos Yatırım Havzası'nda yer alan ulusal yatırım projesi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Projenin hayata geçmesiyle İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın trafik yükünün azaltılması, yeni taşımacılık koridorlarının oluşturulması, nitelikli üretimin arttırılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi planlanıyor.

Filyos Türkiye'nin kuzey kapısı olacak

Yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan liman, Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamanın yanı sıra bölgesel aktarma merkezi olmayı sağlamak için planlanan üç büyük yatırımdan biri olacak. Liman aynı zamanda Türkiye'nin kuzey kapısı olacak. Deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşımlarının bulunduğu Filyos Projesi enerji kaynaklarına, ana akslar ve metropollere yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz'deki keşif Türkiye'nin elini güçlendirecek

Dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak olan Filyos'ta gazın milli ekonomiye kazandırılması için hummalı çalışmalar sürüyor. Karadeniz'deki doğalgazın deniz tabanından 150 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya çıkartılması için bölgede işleme tesisi kurma çalışmaları sürüyor. Rezervle birlikte gaz ithalatının azaltılması gündemdeki yerini aldı. Hem ticari hem de lojistik bir üst olan Filyos, limanıyla da Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerine ev sahipliği yapıyor.

Uzun süreli enerji anlaşmalarına indirim avantajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği; toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaşılan doğalgazda Türkali ve Amasra kuyularında sondaj ve kuyu test çalışmaları devam ediyor. Yıllık ortalama 50 milyar metreküp gaz tüketen Türkiye'nin, Filyos'tan dolaşım ağına dahil edilecek olan doğalgaz ile yıllık tüketiminin 1/3'ünü kendisinin üretebilmesi öngörülüyor. Böylece 2023 yılında yenilenecek olan birden fazla uzun vadeli enerji anlaşmalarında da önemli indirimler sağlanması bekleniyor.

Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi başarıyla tamamlandı

TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiği kuyu akış testini de başarıyla tamamladı. Tes edilen seviyede günde 0,63 milyon m3/g doğalgaz akışı sağlandı. Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak. Türkali-2 kuyusundaki ilk rezervuar seviyesinden 28 Temmuz 2021 tarihinde 0,75 milyon m3/g doğalgaz akışı gözlemlenmişti.

TPAO Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Kuyu akış tesitnden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. Filyos'ta kurulacak doğalgaz işleme tesisine ilk doğalgazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Türkali/2 ultra derin deniz tespit kuyusunda bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar yapılan sondajda, doğalgaz barındıran rezervuar seviyesinde 39 metre perforasyon yapıldı. Türkali-2, Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu oldu. TPAO'nun Karadeniz'de ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bu güne dek toplam 540 milyar m3 doğalgaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

Rafineri ve tesis kurma çalışmaları sürüyor

2023 yılında karaya çıkarılması beklenen doğalgaz için rafineri ve tesis kurma çalışmaları sürerken, TPAO için limanda 960 dönümlük alan tahsis edildi. Endüstri ve Serbest bölgeler ile limandaki alt yapı çalışmaları sürüyor. Öte yandan doğalgazın karaya çıkartılmasında 2 bin, bölge genelinde de 10 bine yakın nitelikli personelin istihdam edilmesi hedefleniyor. - ZONGULDAK

'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı

Karadeniz, Doğalgaz, Türkiye, Filyos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı - Son Dakika Ekonomi


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