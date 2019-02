Sultan 2. Abdülhamid, Vefatının 101. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yıl dönümünde Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.Sultan 2. Abdülhamid'in kabrine gelen çok sayıda vatandaş, okunan Kuran-ı Kerimi dinleyerek dualar etti. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz , İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz , merhum Başbakan Necmettin Erbakan 'ın oğlu Fatih Erbakan , 2. Abdülhamid'in torunlarından Kayıhan Osmanoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı."HALKI TARAFINDAN İYİ ANLAŞILMIŞ, SEVİLMİŞ BİR İNSANDIR"İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Ulu Hakan Abdülhamid Han-ı Salih Hazretlerinin vefatının 101. yılı münasebetiyle bugün burada bir anma programı düzenledik. Abdülhamid Han 33 yıl Osmanlı Sultanlığı'nda bulunmuş ve Avrupa ülkelerinin 'hasta adam' dedikleri Osmanlıyı 33 yıl ayakta tutmayı başarmış yüce ve ulu bir hakandır. Halkı tarafından iyi anlaşılmış, sevilmiş bir insandır. O bakımdan biz Abdülhamid Hanı 101. yılında rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu."DÜNYANIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da "Yakın tarihimizde büyük ve derin izleri olan Osmanlı Sultanları'ndan birisidir. Uzun Osmanlı asırları içerisinde de kendine mahsus ve yaşadığımız zaman dilimini etkileyen bir dönemde padişahlık yapmıştır. Bayındırlık , kültürel, eğitim alanındaki faaliyetleriyle, ulaşım ve iletişim alanındaki faaliyetleriyle sadece İstanbul'u ve Anadolu coğrafyasını değil, bütün imparatorluk coğrafyasını kuşatan bir etki alanına sahiptir. Siyaset vizyonu, ülke vizyonu, uluslararası ilişkiler vizyonuyla yaşadığı dönemde dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olmuştur. Bugün de vefatının 101. yılı Sultan II. Abdülhamid'i rahmetle anıyoruz" dedi."BURAYA SÜREKLİ GELİNMESİNİ İSTİYORUM"2. Abdülhamid'in torunlarından Kayıhan Osmanoğlu, "101. yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamidhan için burada toplandık. Saat 09.00'dan beri buradayız. Türkiye 'nin her yerinden hatta yurt dışından eksik olmasınlar gelmeleri bizim için çok önemli. Bu sebeple burada hatimler ve dualar okundu. Tabii ki burada hep beraber duygusal anlar yaşadık. Allah razı olsun. Hala da insanlar gelmeye devam ediyor. Kuran-ı Kerimler okunmaya devam ediyor. İnşallah da gün boyunca okunmaya devam edecek. Aile adına geldim buraya. Dedemize dua ettik. Buraya sürekli gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl 'ın dediği gibi, " Sultan Abdülhamid 'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır" diye konuştu."KALBEN BENZİYORUZ, RUHENDE BENZEMEYE ÇALIŞIYORUZ İNŞALLAH"Başında Osmanlı tuğrası bulunan fesi ve kıyafetiyle anmaya gelen Nazım Cihan, "Üzüntülü bir seneye devren şu an rahmetle anıyoruz. Ulu Hakan'ı. Ulu Sultanımızı. Fatihler, yasinler okuyoruz inşallah. Kalben benziyoruz, ruhen de benziyoruz inşallah. Şeklen de benzemeye çalışıyoruz inşallah. Dubai 'den sırf Sultanımızı yad etmek için geldim" dedi.Anmaya katılanlara lokma tatlısı, lokum ve gül suyu ikram edildi. Anma programının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.Görüntü dökümü:-----------------------Anma törenine gelen vatandaşlardan görüntü-Kuran-ı Kerim ve dualar okunması-Röpler-Genel ve detaylar - İstanbul