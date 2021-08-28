Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde "Masterclass" konseri düzenlendi - Son Dakika

Konseri dinleyen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal , müzisyenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel işbirliğinde Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen eğitimler sona erdi.

Edirne 'de "Orkestra Şefliği Masterclass" programına katılan müzisyenler, eğitimlerinin ardından düzenlenen konserde orkestra şefliği yaptı.

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