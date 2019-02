Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne 2018 Yılında Ziyaretçi Rekoru

Trakya Üniversitesi'nin, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirdiği projelerden biri olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 2018 yılını rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı.

Trakya Üniversitesi'nin, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirdiği projelerden biri olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 2018 yılını rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı. Trakya Üniversitesi sayesinde Edirne'nin çekim merkezlerinden biri haline gelen müze, 2018 yılında toplam 270 bin 669 ziyaretçi ağırladı.



23 Nisan 1997'de açılan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, yeni bir ziyaretçi rekoruna imza attı. Trakya Üniversitesi tarafından restore edilen, 531 yıllık sivil mimari örneği Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde, Merhum Dr. Ratıp Kazancıgil'in destek ve katkılarıyla kurulan müze, Osmanlı'dan günümüze yükseköğretim, tıp tarihi, eğitim ve sağlık uygulamalarının yanı sıra canlandırmalarla Osmanlı'nın sağlık geleneğine ışık tutuyor ve tarihi geleceğe taşıyor.



2004 yılında, dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden "Avrupa Konseyi Müze Ödülü"ne layık görülen, defalarca katıldığı "Dünya Ödüllü Müzeler Buluşması"nda en iyi sunum ve 2'ncilik ödüllerine sahip olan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, her yıl yerli ve yabancı binlerce sanat, kültür ve tarih meraklısını Edirne'ye çekerek şehrin kültür turizmine önemli katkı sunuyor. Avrupa Kültür Mirası Birliği tarafından "Mükemmellik Kulübü'ne" dahil edilen müze, 2017 yılında 249 bin 830 kişiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müze, 2018'de 270 bin 669 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artırdı. Müzenin 2017 yılında 7 bin 26 olan yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 53 oranında arttı. Müzeyi 2018 yılında, 30 farklı ülkeden 10 bin 737 kişi ziyaret etti. Kent belleğinin gelecek nesillere aktarılması ve Edirne'nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen müze, 5 Mayıs 2018'de, 1 günde 7 bin 500 ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza atmıştı.



"Döneminin temel tıp bilimlerinin öğretildiği bir üniversite konumundaydı"



1997 yılında ziyaretçi kabulüne başlayan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin, başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üst yönetimin çabalarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında hak ettiği ilgiye kısa zamanda ulaştığını belirten Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı, "Müzemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında son iki yılda önemli bir artış yaşandı. Trakya Üniversitesinin bu önemli yapılara sahip çıkmasının temelinde, Edirne'ye ve Edirne'nin tarihine sahip çıkması yatıyor. 1488 yılında hizmete giren bu külliyenin medresesi, döneminin temel tıp bilimlerinin öğretildiği bir üniversite konumundaydı, hastanesi ise öğrencilerin uygulama yaptığı yerdi. Bu tarihsel gerçeklerle birlikte müzecilik geleneği ve anlayışını doğru bir şekilde mekana yansıtarak kentin önemli simgelerinden birine hayat vermiş olduk. Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, son yıllardaki ziyaretçi sayısında yaşanan artışla birlikte çok önemli konukları da ağırladı. Müzemiz, her yıl pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe imza atarak kapılarını yurt içi ve yurt dışından daha fazla sayıda misafire açmaya devam edecek. Bugüne kadar sayısız ödülün sahibi olan, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırarak Edirne'nin sembol mekanlarından biri haline gelen Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin elde ettiği başarılardan son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu mekanın, kentin önemli bir tarih ve kültür nişanesi haline gelmesi bizleri gururlandırıyor. Edirne için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Edirne, ülkemiz ve bölgemiz için değerler üretmeye devam edeceğiz"



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise "Kültürel mirasımıza sahip çıkma anlayışıyla önemli bir geleneği günümüze taşıyan Trakya Üniversitesi, bundan 500 yıl öncesinin eğitim ve sağlık uygulamalarıyla birlikte kültürünü günümüze ulaştırarak, kadim mirasımıza olan sorumluluğunu özveriyle yerine getiriyor. Osmanlı'nın sosyal ve kültürel çekirdeğinin oluşturulmasında külliye ve vakfiye sisteminin önemli simgelerinden biri olan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, başarılı sunumu ve müzecilik geleneğiyle son yıllarda önemli bir cazibe merkezi haline gelerek büyük rağbet görüyor. 2018'de 270 bini aşan ziyaretçi sayısıyla yeni bir rekora imza atan müzemiz, çeşitli platformların yayınladığı verilerde de Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu kanıtlıyor. 2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Edirne, 3'ü üniversitemize ait olan 7 müzesiyle, 640 bin 52 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Çehresi sürekli değişen ve her yıl daha fazla ziyaretçiyi bünyesinde ağırlayan müzemizin ziyaretçi sayıları, Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarıyla karşılaştırıldığında, Edirne'deki müzelere gerçekleştirilen ziyaretlerin en az yüzde 40'ının Trakya Üniversitesi sayesinde olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve 30 farklı ülkeden pek çok turistin ilgisini çeken müzemize, yerel ve ulusal basının ilgisi de oldukça yüksek. Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi ve Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, hem üniversitemizin hem de Edirne'nin gururu olmaya devam edecek. Edirne için adeta mıknatıs etkisi oluşturan müzelerimizin ziyaretçi sayısını her geçen gün daha da üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz. Trakya Üniversitesi ailesinin birlik ve beraberliğini, ortak aklını ve çabasını daim kılarak, Edirne, ülkemiz ve bölgemiz için değerler üretmeye devam edeceğiz" dedi.



En fazla Bulgarlar ziyaret etti



2015 yılında, "Mercury Mükemmellik Ödülü"nün ardından, 2016 yılında, 7 aylık bir çalışma neticesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınmanın sevincini yaşayan ve aynı yıl Üniversite Müzeler Birliği tarafından "Yılın Üniversite Müzesi" seçilen Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ilk sağlık merkezi ve üniversite müzesi olma özelliğini taşıyor.



2018 yılında Amerika, Brezilya, Venezuela, Çin, Hindistan, Endonezya, Avustralya, Japonya, Rusya, İspanya, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan gibi 30 ülkeden 10 bin 737 yabancı ziyaretçi ağırlayan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni, 6 bin 289 kişiyle en fazla Bulgarlar ziyaret etti. Bulgaristan'ı, Yunanistan ve Endonezya'dan gelen yabancı misafirler takip etti. 2018 yılında Balkanlar'dan gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 9 bin 754 olarak gerçekleşti.



Türk ziyaretçilerin yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Macaristan ve Bosna Hersek başta olmak üzere her yıl Balkanlar'dan gelen binlerce turisti ağırlayan müzede, geçmişten günümüze sağlık tarihi ile ilgili birçok bilgi, belge ve eserin yanı sıra 500 yıl öncesini anlatan "Osmanlı Bimarhanesi"nin canlandırması da ziyaretçileri asırlar öncesine götürüyor. Tedavide dönemin hekimlik bilgilerinin yanı sıra müziğin, su sesinin, güzel kokuların ve meşguliyetin kullanıldığı mekanlarıyla müze, geçmişi zengin bir görsel anlatımla günümüze taşıyor. 15-18. yüzyıl Osmanlı tıbbının yanı sıra 15. yüzyıl tıp medrese eğitiminin de belgeler ve maketler aracılığıyla anlatıldığı müze, geçmişten günümüze yaşattığı değerlerle tarihe karşı olan sorumluluğunu yerine getirirken her yıl, farklı alanlarda pek çok sergi, konser ve uluslararası kongreye de ev sahipliği yapıyor. - EDİRNE

