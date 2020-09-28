Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor - Son Dakika

Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor

OSMANLI padişahlarından Sultan 2'nci Abdülhamid için at yetiştirilen Sivas'taki tarihi haraların bulunduğu alan, 'Hamidiye Kültür Parkı' projesiyle yeniden canlandırılıyor.

Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor, System.String[]

OSMANLI padişahlarından Sultan 2'nci Abdülhamid için at yetiştirilen Sivas'taki tarihi haraların bulunduğu alan, 'Hamidiye Kültür Parkı' projesiyle yeniden canlandırılıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, proje sayesinde, geçmişle sağlam bir bağ kurulacağını ifade etti.

Sivas- Ankara yolu üzerinde bulunan ve atıl vaziyette olan haraların bulunduğu alanın 'Hamidiye Kültür Parkı'na dönüştürülmesi planlandı. Sultan 2'nci Abdülhamid için de at yetiştiren haraları içine alacak olan parkın yapımı, geçen yıl başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'de örnek, bölgede tek olan projenin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek için kurulan tarihi haraların, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekan haline geleceğini söyleyen Vali Ayhan, 251 bin metrekare alana sahip tarihi aygır depolarının çok amaçlı kullanılacağını bildirdi.

Bölgede bulunan 11 haranın restorasyonlarının yapıldığını belirten Ayhan, "Alanda müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, macera park ve ata sporları gibi birçok çok amaçlı donatılar olacak. Kültürel, ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel anlamda tarihi eserlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek. Geçmiş ile gelecek arasında çok sağlam bir bağ kurmanın heyecanı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Restorasyon ve diğer etap çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini anlatan Vali Ayhan, "Hamidiye Kültür Parkı şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bazı işlerimizde de sona yaklaştık. Altınkale Projesi bunlardan biri. Hem halkımız hem de ulusal anlamda büyük ilgi gören Altınkale Projesi, görünümü ve geleneksel çadır alanları ile bölge halkının uğrak mekanlarından biri haline gelirken, Sivas'a gelen herkesin görmeden gidemeyeceği yerler buralar. Sivas'ı hep birlikte geleceğe, geleceğin nimetlerine hazırlıyoruz" diye konuştu.


Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor
Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor

Salih Ayhan, Hamidiye, Osmanlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultan 2'nci Abdülhamid'e at yetiştirilen haralar yeniden canlanıyor - Son Dakika

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