Söyleşi: Çin İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk İnşa Etmek Amacıyla Harekete Geçti

NUR-SULTAN, 6 Ekim (Xinhua) -- Önde gelen bir Kazak ekonomist olan Almas Chukin, Kazakistan'ın bir çöl şehri olan ve o zaman endüstriyel bir düşüş yaşanan Zhanatas'a ilk rüzgar türbininin gelmesinden bu yana üç yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen o gün yaşadığı heyecanı hala canlı bir şekilde hatırlıyor. Chukin, Xinhua'yla yakın geçmişte yaptığı bir söyleşide, şehrin bir zamanlar fosfat kaya madenciliği ve gübre üretiminin merkezi olduğunu, ancak endüstrilerin gerilemesinin ardından büyük istihdam kayıplarına tanık olduğunu söyledi. Chukin'e göre 2011'den beri rüzgar enerjisi projelerini destekleyen yerel yetkililer sayısız potansiyel ortakla görüştükten sonra nihayet Çin ile güçlerini birleştirdi. Şu anda Orta Asya'nın en büyük rüzgar enerjisi projesi Zhanatas'ın yatırımcısı Visor Kazakistan'da yönetici ortak olan ekonomist Chukin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamındaki proje ile "insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme" kavramının pratik gerçekliğe nasıl etkili bir şekilde dönüştürebileceğinin görüldüğünü söyledi.

2021 yılında devreye alınan ve yıllık 350 milyon kilovat-saat elektrik kapasitesi olan rüzgar enerjisi çiftliği, Kazakistan'ın güneyindeki elektrik kesintisini hafifleterek, bir zamanların sessiz sanayi kentine yeniden hayat verdi. Chukin, bu projenin başarısının, Çin tarafından önerilen BRI'nin Kazakistan'ın "Parlak Yol" inisiyatifi ile bütünleşmesinin ve iki komşunun işbirliğini daha da geliştirmesinin bir sembolü olduğunu belirtti. 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan ziyareti sırasında ülkenin Nazarbayev Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı. Xi, İpek Yolu boyunca ekonomik bir kuşak inşa etmek için iki ülkenin güçlerini birleştirmesini önerdi ve bunun güzergah üzerindeki tüm ülkelerin insanlarının yararına olacak büyük bir girişim olduğunu söyledi. O zamandan beri Çin ve Kazakistan, BRI kapsamında iki ülke halkına somut faydalar sağlayan bir dizi ortak proje başlattı. Kuşak ve Yol işbirliği, Çin'in uluslararası işbirliğine, küresel ekonomik yönetişimi geliştirmeye, ortak kalkınmayı ve refahı teşvik etmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ilerletmeye yönelik taahhütlerinden biri haline geldi.

Chukin, enerji projesinde yer alan Çinli şirketler "ekonomik ve teknik zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı oldu ... ve başarıya ulaşmayı başardık" dedi ve "Her iki ülke de bu tür bir işbirliğinden kazanıyor" diye ekledi. Chukin "Çin, Kazakistan'a yalnızca gelişmiş ekipman ve teknoloji getirmekle kalmadı, aynı zamanda 10 yıl önce var olmayan temiz enerji alanında yerel yetenekleri çekmeye de yardımcı oldu. Rüzgar enerjisi projesi yerel nüfus için istihdam yaratacak, vergi gelirlerini artıracak ve gelir ve kentsel gelişmeyi teşvik edecek" diye konuştu. Chukin, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kavramının iki anahtar sözle, "ulusal çıkarlar" ve "ortak refah" ile tanımlanabileceğini söyledi. Chukin, "Spor müsabakalarında değiliz, herkes için sadece bir madalya var. Herkes için daha büyük bir pasta yapabilir ve herkes için daha büyük paylar oluşturabiliriz. Devlet Başkanı Xi Jinping'in fikri, ortak çabalarla ve insanlığın ortak geleceği olan toplumu anlayarak, bir kazan-kazan durumunda olmamız yönünde... ve bu, birlikte kalkınabilen ve çalışabilen tüm ülkelerin refahını sağlıyor" dedi. Xi, dokuz yıl önceki konuşmasının ardından Nazarbayev Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlarken çevre dostu bir kalkınma politikası vizyonunu şöyle açıklamıştı: "Temiz sular ve yeşil dağlar altın ve gümüşten oluşan dağlardır." Xi'nin sözleri Kazak ekonomistte de yankı buldu.

Chukin şöyle dedi: "Ülkenin güneyindeki Zhanatas rüzgar enerjisi santralinin kurulmasından önce bölge, ülkenin kuzeyindeki termik santrallerin ürettiği elektriğe bel bağlıyordu ve bol rüzgar kaynaklarından yararlanamıyordu. ve uzun mesafeli güç aktarımı büyük maliyetlere ve enerji kayıplarına neden oluyordu." Rüzgar santralinin, termik santrale göre yılda yaklaşık 110.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve sera gazı emisyonlarını azaltması bekleniyor. Chukin, projenin bir parçası olmanın, yeşil enerji sektöründe Kazakistan-Çin işbirliğini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu belirtti ve "Çin şu anda özellikle enerji sektöründe yeşil teknolojilerin geliştirilmesinde lider" diye konuştu. Chukin, Çin'in, Paris Anlaşması'nı imzalayarak, uluslararası topluma karbon nötrlüğünü sağlamak için ciddi bir taahhütte bulunduğunu ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik zorunlu önlemleri almayı kabul ettiğini belirtti. Chukin, "Çin bu konuda çok iyi gidiyor" diyerek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme konseptinin yeşil enerji ve çevre sorunlarının gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi. "Ortak bir gökyüzümüz var" diyen Chukin, "küreselleşme kaçınılmaz olduğu için uluslararası kalkınmaya odaklanmak gerekiyor" diye konuştu. Uluslararası toplum, Zhanatas projesinde Çin'in ortak refaha ulaşma ve temiz ve güzel bir dünya inşa etme eylemini gördü. Chukin, "Toprağa dikilmiş duran rüzgar türbinlerine baktığımda, gelecekte gökyüzünün daha mavi, suların daha berrak ve üzerinde yaşadığımız dünyanın daha temiz olacağına inanıyorum" dedi.