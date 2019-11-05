Son Dakika Haberleri: Sultan Abdülaziz döneminde yapılan deniz fenerine ilgi
Son Dakika Güncel Sultan Abdülaziz döneminde yapılan deniz fenerine ilgi

Sultan Abdülaziz döneminde yapılan deniz fenerine ilgi

7 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'de 1866'da Fransızlar tarafından yapılan İğneada Deniz Feneri, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Sultan Abdülaziz döneminde yapılan deniz fenerine ilgi, System.String[]

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'de 1866'da Fransızlar tarafından yapılan İğneada Deniz Feneri, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

İğneada beldesine 4 kilometre uzaklıkta Limanköy'deki Kara Burun mevkisinde, Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde yapılan fener, elektrik tesisatının olmadığı dönemlerde gaz yağıyla denizi aydınlatırken, günümüzde elektronik ve plastik yansıtıcılar sayesinde 20 mil uzaktan görülebiliyor.

Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri 153 yıllık feneri inceleyip fotoğraf çekiyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada Deniz Feneri'nin cazibesinin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Deniz fenerinin görülmeye değer bir eser olduğunu, özellikle gün batımı ile ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Bilgin, "Ben de zaman zaman feneri ziyaret ediyorum. Özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turist İğneada Deniz Feneri'ni ziyaret ediyor. Tüm vatandaşlarımızı, İğneada'yı ve feneri görmeye davet ediyorum. Çünkü buranın çok eski bir tarihi var. Bu geçmişi herkesin görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bilgin, deniz fenerini haziran-ekim aylarında yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Kırklareli, Demirköy, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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