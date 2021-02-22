Konya'da Sultan Abdülhamid Han Caddesi'ndeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 14,5 kilometre uzunluğundaki caddenin ilk etabı olan Semavi Caddesi ile Beyhekim Kavşağı arasındaki kısmının kısa sürede hizmete alınması planlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde trafiği rahatlatmak için alternatif caddeler açmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda Sultan Abdülhamid Caddesi'nin Konya'nın önemli bağlantı yollarından birisi olacağını ifade etti.

Altay, caddenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla İstanbul yolunun trafik yükünün önemli ölçüde azalacağına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Semavi Caddesi ile Gülümser Sokak arasında kalan kısımda tretuvar ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Kesişen kavşak geçişlerindeki düzenlemeler ve Keçili Kanalı üzerine yapılacak olan menfezin tamamlanmasından sonra ise bu bölümü trafiğe açmayı planlıyoruz. Gülümser Sokak ile Beyhekim Kavşağı arasında kalan kısımda ise kazı ve dolgu işlemleri tamamlanırken altyapı işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte hava şartlarına bağlı olarak asfalt ve tretuvar imalatları da tamamlanmış olacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve hava şartlarının müsait olması durumunda İsmail Kaya Caddesi ile Beyhekim Kavşağı arasında kalan kısmı kısa süre içinde trafiğe açmayı planlıyoruz."

Çalışmalar tamamlanınca bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve asfaltıyla toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan caddenin araç yolu genişliği ise 20 metre olacak. Proje kamulaştırma ve altyapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak.