Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. - Son Dakika
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
Sultan AbdülhamidHan Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
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8.08.2020 03:58:02. #1.12#
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