Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangında can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika
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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangında can kaybı 3'e çıktı

29.03.2023 10:07

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e çıktı. Hayatını kaybedenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Yangın nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

EMEKLİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi. Hayri Güler'in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mustafa kemal ünal: bir değil, iki değil, üç değil, 4. yangın bu aynı hastanede 2018 den beri hayırdır neler oluyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangında can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangında can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika
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