Son Dakika Haberleri: Sultan Abdülhamid Han'ın doğum gününde 177 fidan diktiler
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Sultan Abdülhamid Han'ın doğum gününde 177 fidan diktiler

1 saat önce

Sultan Abdülhamid Han'ın doğum gününde 177 fidan diktilerBURSA - Sultan Abdülhamid Han'ın 177. doğum yılı münasebetiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde 177 fidan toprakla buluştu.

Sultan Abdülhamid Han'ın doğum gününde 177 fidan diktiler

BURSA - Sultan Abdülhamid Han'ın 177. doğum yılı münasebetiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde 177 fidan toprakla buluştu.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği ve İnegöl Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Abdülhamid Ortaokulu iş birliğiyle Boğazköy girişine 177 adet fidan dikildi. Bölgeye gelen çok sayıda öğrenci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen fidanları elleriyle dikti. Ağaç dikiminin ardından bir açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "Biliyorsunuz önemli insanlar doğum günlerinde anılırlar, biz de ulu hakanı fidan dikerek anmak istedik. Abdülhamid Han'ın doğumun 177. yılı münasebetiyle 177 adet çam fidanı diktik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise, "Yapılan faaliyet hakikaten anlamlı. Sultan Abdülhamid Han'ın adı bu fidanlarla da yaşayacak" dedi.

Sultan Abdülhamid Han'ın doğum gününde 177 fidan diktiler

Sultan Abdülhamid, İnegöl, Han, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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