Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış - Son Dakika

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

6 saat önce

Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanma geldi.

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış, System.String[]

Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanma geldi. Sanat galerisinden yapılan açıklamada saatin satılmadığı belirtilerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesinde Sultan Abdülhamid'e ait olan Edward Prior markalı saatin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberleri medyaya yansımıştı.

Söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri'si, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

(İHA)

Sultan Abdülhamid, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış
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