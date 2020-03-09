Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış - Son Dakika
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Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

6 saat önce

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış Milyonluk saat satışına yalanlama Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanlama geldi.

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Milyonluk saat satışına yalanlama

İSTANBUL - Sultan Abdülhamid'e ait olan cep saatinin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberlerine yalanlama geldi. Sanat galerisinden yapılan açıklamada saatin satılmadığı belirtilerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesinde Sultan Abdülhamid'e ait olan Edward Prior markalı saatin 1,1 milyon liraya alıcı bulduğu haberleri medyaya yansımıştı.

Söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri'si, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Sultan Abdülhamid'in saati satılmamış

Sultan Abdülhamid, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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