Sultan Alparslan diyarında kuşların dansı - Son Dakika

Sultan Alparslan diyarında kuşların dansı

Kuşların dansı Murat Köprüsü ve çevresinden detaylar MUŞ - Muş'ta sulak alanları ve zengin florasıyla yaklaşık 400 kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası'nda, havaların soğumasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü devam ediyor.

Kuşların dansı Murat Köprüsü ve çevresinden detaylar MUŞ - Muş'ta sulak alanları ve zengin florasıyla yaklaşık 400 kuş türünü bünyesinde barındıran Muş Ovası'nda, havaların soğumasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü devam ediyor. Yaz boyunca göçmen kuşlarla şenlenen bölgedeki sulak alanlar, bugünlerde de binlerce kuşun aynı anda göçüyle eşsiz görüntülere sahne oluyor. Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki Sultan Alparslan Parkı üzerinde uçan kuşlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Son Dakika

TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Profilo resmen iflas etti