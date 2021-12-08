Sultan Alparslan'ın 6'ıncı kuşak torununun kabrinin Mardin'de olduğu iddiası - Son Dakika

Sultan Alparslan'ın 6'ıncı kuşak torunu olduğu bilinen Artuklu Beylerinden Nasuriddin Ahmet Artukarslan'ın kabri, Mardin'deki Şehidiye Medresesi'nde tespit edildiği öne sürüldü.

1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Türk İslam Medeniyeti'nin kurulması ile Artuklu Beyliği'ne başkentlik yapan Mardin'de birçok Artuklu hükümdarının mezarının bulunduğu belirtiliyor. Hepsinin yerinin belli olmaması ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde Şehidiye Medresesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda çizilen krokide bulunan şehitliğe girilemediği bildirilmişti. Tarih araştırmacısı İbrahim Yüksel, edindikleri gayrı resmi bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 2 kişinin gelip keşif yaptığını kaydetti. Tarihçilerin yaptığı araştırmalar neticesinde Sultan Alparslan'ın 6'ıncı kuşak torunu olan Nasuriddin Ahmet Artukarslan'ın kabrinin Şehidiye Medresesi'nde olduğu tespit edildi. Şimdi ise kabrin gün yüzüne çıkarılması için çalışmaların yapılması bekleniyor.

100 yıllardır halk olarak aradıkları kabri sonunda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tarih Araştırmacısı İbrahim Yüksel, "Halk nazarında Nasuriddin Ahmet Artukarslan'ın kabri uzun süredir kayıptı. Nasuriddin Ahmet Artukarslan, Anadolu Fatih'i Alparslan'ın 6'ıncı kuşak torunudur. 1071 sonrası dünyaya egemen olan Türk İslam Medeniyeti'nin kurucularından önemli bir aktördür" dedi.

"KIZILTEPE'DE RASATHANE KURMUŞ"

Tarih araştırmacısı Yüksel, "Ahmet Artukarslan'ın Şehidiye ve Mardin Havaalanı karşısındaki Harzem köyü ile beraber bir de Kızıltepe Dunaysır'da kurduğu külliyede inşa ettiği bir rasathane var ki zamanın uzay araştırmaları bilim merkezi olarak 1000 yıllık tarihimizde önemli bir yer tutar. 1071 sonrasında Türk İslam Medeniyeti'nin kurduğu ilk şehir olan Mardin'de bu muhteşem medeniyeti kuran Artuklu Beylerinin birçoğunun kabirleri kayıptı. Bugün teker teker gün yüzüne çıkmaya başladı. Mardin'de Nasuriddin Ahmet Artukarslan'ın türbesinin de tespit edilmesi ile beraber diğer kayıp türbelerin de bulunması ve bir an evvel gün yüzüne çıkarılması için tarihçilerimizden ve bürokratlarımızdan olaya el atmalarına bekliyoruz" diye konuştu.

(Kübra Nur Atik-İHA)