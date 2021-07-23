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Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

23.07.2021 10:59

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde, şanlı zaferin 950. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde, şanlı zaferin 950. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilen ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 238 hektar alanda, etaplar halinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.

Parkta 4. etap çalışmaları kapsamında da bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkanın yapım çalışmaları sürüyor.

26 Ağustos'ta yapılacak tören ve etkinliklerin Malazgirt'in tarihine yakışır, en görkemli şekilde kutlanması için parkta hummalı çalışmalar yürütülüyor.

"Devlet erkanını en güzel şekilde ağırlamayı planlıyoruz"

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, milli parkta oba alanı ve stadyum inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Millet ve memleket için önemli olan Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 950'nci yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı güzel bir törenle kutlayacaklarını belirten Demirer, şanlı zaferin yıl dönümünde bütün devlet erkanını en güzel şekilde ağırlamayı planladıklarını ifade etti.

Milli parkın 4. etabında çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Demirer, şunları kaydetti:

"Bin kişilik tribünü olan büyük bir at koşu sahamız var. Bunun içinde cirit sahamız olacak. Yine peyzaj düzenlemesi anlamında oba çadırlarımız ve han çadırının olduğu büyük bir alanımız bulunuyor. 44 dükkanımız var. Bu dükkanlarda yöresel tatlar insanların beğenisine sunulacak ve geleneksel sanatçıların sanatlarını icra etmesi sağlanacak. Vatandaşlarımıza, bölgemize ve milletimize güzel bir Malazgirt Zaferi töreni yaşayacakları alan inşa etmeye çalışıyoruz."

"Herkesi Malazgirt'e bekliyoruz"

Malazgirt'in önemli bir tarihinin olduğuna değinen Demirer, "Tarihin en önemli taşlardan biri olan Malazgirt Zaferi'nin geçtiği toprakları herkesin görmesi gerekiyor. Bütün milletimizi Malazgirt'imize bekliyoruz. Yapılan alanlar bütün vatandaşlarımıza hitap ediyor. Bu kapsamda çok güzel etkinlik alanlarımız var. Vatandaşlarımız geldiğinde hem tarihi yaşayabilecekleri ve milli bilinci oluşturabilecekleri hem de gelmişken ailece güzel vakit geçirebilecekleri alanlarımız yapılıyor." diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor
Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor

Sultan Alparslan, Malazgirt, Milli, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika


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