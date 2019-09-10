Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'te hizmet atağı

Sultan Alparslan diyarı Muş'un Malazgirt ilçesi, belediyenin yürüttüğü projeler sayesinde hizmetle tanıştı.

AK Partili Malazgirt Belediyesi, ilçede yıllardır ihmal edilen altı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla da gece gündüz çalışarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

Belediye tarafından hazırlanan projeler kapsamında ilçe genelinde alt ve üst yapı ile kaldırım, yol genişletme, kanalizasyon, içme suyu hattı ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

11 mahallenin adeta şantiyeye dönüştürüldüğü ilçede hizmetle tanışan vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Malazgirt'teki çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, bu güne kadar ihmal edilen Malazgirt'in tarihi dokusuna uygun hizmet yapacaklarını söyledi.

İlçenin yıllardır çoğu hizmetten eksik kaldığını anımsatan Altın, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bir çok eksikliğimiz var. 6 bölgede kanalizasyon ve içme suyu hattını yapıyoruz. Bu çalışmalarla Malazgirt şantiye alanına döndü. Ama bunları yıkmadan kanalizasyonu ve su hattını yapmamız imkansızdır. Yaptığımız içme suyu hattı, Malazgirt'e yaklaşık 50 yıl yetecek. Burada yol genişletme yapacağız. Şehir merkezinin çoğu yerinde alt yapı ve içme suyu yoktu. Bazı caddelerde parke çalışmalarına başladık. Malazgirt'teki çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz."

Altın, belediye olarak çalışmalara yoğunluk verdiklerini dile getirerek, "Vatandaşı ve esnafı mağdur etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Malazgirt'in tarihine, ruhuna, Sultan Alparslan'a ne yakışıyorsa belediye olarak bir kaç yılda bütün eksikleri gidereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.