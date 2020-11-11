Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan vadi havadan görüntülendi. Dağlarda sararan ve kırmızı renge bürünen ağaçlar fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Kentteki fotoğraf sanatçıları, sararan doğayı fotoğraflardı.

Muş 'ta sararan vadinin drone ile görüntülenmesi

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