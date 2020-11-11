Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika

Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta sonbahar güzelliği
11.11.2020 11:53
Muş'ta sararan vadinin drone ile görüntülenmesi Sararan ağaçlar Fotoğraf sanatçılarının sararan doğayı fotoğraflaması Kırmızı renge bürünen ağaçlar MUŞ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta sonbaharın gelişiyle sararan doğa güzel görüntüler oluşturdu.
Muş'ta sararan vadinin drone ile görüntülenmesi
Sararan ağaçlar
Fotoğraf sanatçılarının sararan doğayı fotoğraflaması
Kırmızı renge bürünen ağaçlar MUŞ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta sonbaharın gelişiyle sararan doğa güzel görüntüler oluşturdu.
Kentin yüksek kesimlerinde bulunan vadi havadan görüntülendi. Dağlarda sararan ve kırmızı renge bürünen ağaçlar fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Kentteki fotoğraf sanatçıları, sararan doğayı fotoğraflardı.
Son Dakika Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu