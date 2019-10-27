Sultan Alparslan Külliyesi'nde çalışmalar sürüyor

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, kentte yapımı devam eden Sultan Alparslan Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlar için kente gelen Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile Faikbey Caddesi'nde inşa edilen Sultan Alpaslan Külliyesi'ni inceledi, proje müdürü Atıf Baştuğ'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Arslan, külliyenin Kars'a değer katacağını belirterek, "Kentteki Menuçehr Camisi, 1072'de Anadolu'da Türklerin yaptığı ilk camidir. Külliyye'de de bu caminin mimarisine benzer cami yapılması hem tarihimizi ve kültürümüzü bilmek hem de onu geleceğe taşımak açısından çok önemliydi. Türkiye'den ve dünyadan insanlar, 'Kars'ta çok farklı bir cami yapılmış, o mimariyi gidip görelim' deyip buraya gelecekler." diye konuştu

Sultan Alparslan Külliyesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, söz konusu projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.

Projeyle 500 araçlık park alanın kente kazandırıldığını vurgulayan Arslan, "Kent merkezinde 500 araçlık kapalı bir alanın yapılması çok önemli. Caddelerimizin otopark olmaktan çıkarılarak görüntü kirliliği oluşturması engellenmiş olacak." dedi.

Kılıç ise projenin önemine dikkati çekerek, yapılacak kapalı otopark sayesinde hem şehir içi trafik yoğunluğunun hem de şehirde kalabalık araç görüntüsünün önüne geçileceğini ifade etti.