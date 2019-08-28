Son Dakika Haberleri: Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor
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Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor

1 saat önce

Kars'ta yapına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi şekillenmeye başladı.

Sultan Alparslan Külliyesi şekilleniyor, System.String[]
Kars'ta yapına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi şekillenmeye başladı.

Temeli 2018 yılında atılan ve yapımına başlanan Sultan Alparslan Külliyesi 18 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Çok sayıda işçinin çalıştığı külliye şekilleniyor.

Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otoparkında bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi'nde ayrıca cami ve sosyal donatıların da bulunacak. Külliye yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. - KARS
Sultan Alparslan, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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