Son Dakika Haberleri: Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına Tam Destek

Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına Tam Destek

1 saat önce

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini açıkladı.

Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına Tam Destek, System.String[]
Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı, yerel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye bazında yaklaşık 400 bin üyesi olan ve İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Trabzon, Afyon gibi illerde hayır çalışmaları yürüten Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı Hüseyin Tamgüney, 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakına oy vereceklerini beyan etti. Vakıf son genel seçimlerde de yine AK Parti'yi desteklemiş ve "Oy vermek yetmez, çalışmalıyız" sloganıyla bir çalışma yürütmüştü. 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri ile ilgili Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı'nın açıklaması şöyle;

"Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı olarak, Milli ve Manevi değerlerimizi on yedi yıldır muhafaza eden, mazlum İslam Coğrafyasının umudu, Vatanımızın ve Milletimizin bekası için, yeni 28 Şubatların yaşanmaması için mücadele eden muhterem Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakını ülkemizin tüm şehirlerinde desteklemekteyiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin Cumhur İttifakının muzafferiyetiyle neticelenmesini, hayırların fethi ve şerlerin def'ine vesile olmasını temenni eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:53:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultan Baba Cemaatinden Cumhur İttifakına Tam Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]