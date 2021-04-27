Sultan Baba Türbesi vatandaşlara nefes aldıracak - Son Dakika

Sultan Baba Türbesi vatandaşlara nefes aldıracak

27.04.2021 10:17
Sultan Baba Türbesi vatandaşlara nefes aldıracak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük ilçesi Örcün köyünde bulunan Sultan Baba Türbesi'nde gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi bitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün Köyünde bulunan ve atıl durumda olan Sultan Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi başlatmıştı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarla türbenin çehresi değişti. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen türbe, yeni haliyle vatandaşlara nefes aldıracak bir yer haline geldi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Gölcük ilçesi Örcün köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait Sultan Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Türbe ve çevresini kapsayan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN PLANLAMA

Alanda bulunan tuvaletlerde park ve bahçeler ekiplerince onarıma alındı. Tüm park alanı engelli kullanıma uygun hale getirildi. Engelli kullanımı için uygun hale getirilen tuvalete ayrıca bay ve bayan içinde şadırvan eklendi.

PİKNİK MASALARI VE KAMELYALAR

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprü de onarıldı. Ferforje korkuluk yapıldı. Alana giriş için 1 adet 4.5 metre genişliğinde 3.5 metre yüksekliğinde ahşap kapı yapıldı. Ayrıca vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmesi için 15 adet kamelya, 3 adet piknik masası ve 17 adet çöp kovası konuldu. Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yolları da vatandaşlar için uygun hale getirildi.

YEŞİL ALAN

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında yapılan çalışmalarla alan daha yeşil bir görüntüye kavuştu. Türbe içerisindeki uygun noktalara 15 adet dişbudak, 15 adet meşe ve 15 adet karayemiş ağacı ekildi. Bin 850 metrekare alana rulo çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Mevcut otopark yenilenip kullanıma uygun hale getirildi.

Sultan Baba Türbesi vatandaşlara nefes aldıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı, Engelli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sultan Baba Türbesi vatandaşlara nefes aldıracak - Son Dakika


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