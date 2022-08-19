"Aşçı Yahya Baba"nın mutfağında pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Kent sakinlerinin yardımlarıyla aşure malzemeleri hazırlandı. Müzenin bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde yaşayan kadınlar muharrem ayı dolayısıyla büyük bir kazanda aşure pişirdi.

Aşure dağıtımı öncesi etkinliğe katılanlarla kazanın başında dua edildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure ikramının ardından protokol üyeleri "Aşçı Yahya Baba"nın kabri başında dua etti.

Etkinliğe, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kozlubekir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve vatandaşlar katıldı.

Pehlivancık etkinliğin ardından AA muhabirine, külliyenin imaret biriminin 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından açıldığını anımsattı.

Külliyede sadece müzecilik faaliyetlerinin olmadığını belirten Pehlivancık, "Haftanın 6 günü veren elle alan elin buluştuğu, kamu bütçesi hiçbir şekilde harcanmayarak hayır sahiplerinin destekleriyle hayır işleri yapmaya devam ediyoruz. İmece usulü yapılan aşuremiz de vatandaşlarımıza ikram edilmiştir." diye konuştu.

Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesince sürdürülüyor.