Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika

Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı

03.02.2021 17:14

- Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, II. Murad Han'ı anma törenine katıldı Sultan II. Murad Han'ı 570'nci vefat yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

- Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, II. Murad Han'ı anma törenine katıldı

BURSA - Sultan II. Murad Han'ı 570'nci vefat yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın iştirakiyle Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ali Erbaş, anma programı öncesinde Sultan II. Murad Han'ın kabri başında dua etti. Erbat, ziyaret ve programda yapılan konuşmalar sonrası müzeyi gezerek içeride bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

Anma programlarına çok önem verdiklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Devlet demek sadece savaş demek değildir. İlim, kültür, sanat da demektir. İçinde bulunduğumuz bina Osmanlı Devleti sonrasında kendi haaline bırakılmış, yapılan onarımla sağlık hizmeti vermiş akabinde 2019 yılından bu yana kurumumuz sayesinde müze olarak hizmet vermektedir. Bütün hizmetleri kurumumuz tarafından görülen külliyelerden biri olan Muradiye Külliyesi'nin restorasyonu 2015 yılında tamamlanmıştır. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Vefanın peygamber ahlakı olduğunun altını çizerek böyle programlara çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bize katılan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza da teşekkür ediyorum. Ecdadımızın emaneti Bursa'mızın her bir köşesi ayrı güzel. Bu şehirde yaşamak hepimiz için büyük ayrıcalık. Bu vesileyle Sultan II. Murad Han'ın ruhu şad olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Bursa'yı medeniyet şehri haline getiren Osmanlı ecdadımızı saygıyla anıyoruz"

Anma programında AK Parti Bursa milletvekilleri adına konuşma yapan Osman Mesten ise, "Böyle güzel bir programda bizleri buluşturduğu için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün Bursa'mızı bir medeniyet şehri haline getiren II. Murad Han Hazretleri'ni anmak üzere burada bulunuyoruz. Sadece o değil altı padişah, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, Şehzade Cem başta olmak üzere onlarca şehzadeyi bağrında barındıran Bursa'mızı bir medeniyet şehri haline getiren Osmanlı ecdadımızı her daim saygıyla anıyoruz" diyerek, Sultan II. Murad'ın tarihteki öneminden bahsetti.

Sultan II. Murad Han ilk şair padişahtır

Alinur Aktaş'ın telefonla arayarak programa bizzat davet ettiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün burada 30 yıl süren hükümdarlığı boyunca hakkın ve adaletin egemenliği için mücadele eden önemli bir şahsiyet olan Sultan II. Murad Han'ı anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ecdadımız bin yıla yakın bir süre bütün cihanda onurla İslamın sancaktarlığını yapmıştır. Yaptıkları fetihler ecdadımızın 3 kıt'ada merhametin ve adaletin temsilcisi olmasına zemin hazırlamıştır. Bu devletin büyük hükümdarlarından biri de Sultan II. Murad Han'dır. İslam coğrafyasını tehdit eden Haçlılara karşı büyük mücadele vermiştir ve devletin toprak bütünlüğünü korumuştur. Aynı zamanda bir şair olarak tanınması da oldukça dikkat çekicidir. Şair olan ilk padişahtır. O kalemi, de kılıcı kadar keskin biridir" şeklinde konuşarak, anma programını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni takdir etti.

Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı
Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı
Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı
Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Murad Han, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultan II. Murad Han vefatının 570. yılında Bursa'da anıldı - Son Dakika


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