Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sevgiliye artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
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Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sevgiliye artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı

18.07.2022 12:30
Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sevgiliye artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı

ANKARA'da, barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan Süsoy'un (27) yüzüne, işe giderken silahla önünü keserek kimyasal madde atan Soner Bolat'a (31) verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

ANKARA'da, barışma isteğini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Sultan Süsoy'un (27) yüzüne, işe giderken silahla önünü keserek kimyasal madde atan Soner Bolat'a (31) verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Bolat'a 'yaralama' suçundan verilen cezanın, eylemini kimyasal madde ile yapması nedeniyle yarı oranında, Süsoy'un yüzünde sabit iz kalması nedeniyle de 1 kat artırıldığı belirtildi.

Soner Bolat, 5 Ocak'ta işe giderken eski sevgilisi Sultan Süsoy'un yolunu kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Bolat, kaçmaya çalışan Sultan Süsoy'u yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Sultan Süsoy, Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, önce adli kontrolle serbest bırakılan daha sonra itiraz üzerine tutuklanan sanık hakkında, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Bolat'a 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıl, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verildi. Cezada takdir indirimi uygulanmazken, Bolat 'cinsel saldırı' suçundan ise beraat etti.

CEZADA ARTIRIMLARIM NEDENLERİ

Sanık Soner Bolat'a verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Kararda, olay günü Bolat'ın işe gitmek üzere yola çıkan Süsoy'un önünü kestiği ve belinden çıkardığı silahla ısrarlı biçimde tehdit ederek parka götürdüğü belirtildi. Bolat'ın, parka gittikleri sırada cebinden çıkardığı şişeyi Süsoy'un yüzüne fırlatarak yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaraladığına dikkat çekildi. Kararda 'yaralama' suçundan verilen cezada, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının dikkate alındığı, bu yüzden alt sınırdan uzaklaşıldığı, sanığın eylemini silahtan sayılan kimyasal madde ile işlediğinden cezasının yarı oranında artırıldığı ve sanığın eylemi sonucu Süsoy'un yüzünde sabit iz kalması nedeniyle de 1 kat artırıldığı belirtildi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen cezada ise sanığın eylemini silahtan sayılan tabanca ile işlemesi nedeniyle cezasında 1 kat artırım yapıldığı belirtildi. Kararda; sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak cezasında indirim yapılmadığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sevgiliye artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultan'ın yüzüne kimyasal atan sevgiliye artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı - Son Dakika
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