Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgiliye yakalama kararı - Son Dakika
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Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgiliye yakalama kararı

22.03.2022 16:21

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 21 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldıktan sonra ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırılan Soner Bolat (31) hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan ve 21 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldıktan sonra ev hapsi adli kontrol tedbiri kaldırılan Soner Bolat (31) hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, 'Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI, EV HAPSİ KALDIRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılması talebiyle başvuruda bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini geçen 9 Mart itibarıyla kaldırdı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sultan S.'nin avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tahdit ettiğini belirterek, karara itiraz etti ve tutuklama talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da itirazı yerinde görerek Soner Bolat'ın tutuklanmasını talep etti. Talebi yerinde gören Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

DHA'YA KONUŞMUŞTU

Yüzünde ikinci derece yanıklar ve lekeler oluşan Sultan S., adli kontrol tedbirinin kaldırılması ardından DHA'ya yaptığı açıklamada Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de kendisine yönelik tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti. Sultan S., "Bugün öğrendim ki kendisinin psikolojisi bozulmuş ve çalışamadığı için ev hapsine itiraz etmiş. İtiraz dilekçesi kabul olmuş. Artık ev hapsinde de değil kendisi. Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Ben tek başıma ekmek, su bile almaya gidemiyorum. Aynaya bakamıyorum, psikolojim berbat oldu. Yüzümde yaralar var. Zorla alıkoydu ve beni zorla öptü. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam. Yarın belki çok geç olabilir. Bir an önce tutuklanmasını ve ceza almasını istiyorum" demişti. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgiliye yakalama kararı - Son Dakika


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