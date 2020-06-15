Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı - Son Dakika

Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar'ı vefatının 631'inci yılında Kosova ve Bursa'daki kabirleri başında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programları ile yad etti.

Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar'ı vefatının 631'inci yılında Kosova ve Bursa'daki kabirleri başında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programları ile yad etti.


1389 yılında düzenlenen Kosova Savaşı'nı kazanan Sultan Murad, muharebe sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. Murad Hüdavendigar'ın kalbi ve iç organları şehit düştüğü Kosova'da gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek Bursa'ya getirildi ve Çekirge Mahallesi'nde yaptırılan türbeye defnedildi. Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'ya Avrupa kapısını açan ve İslamiyet'in Balkanlar'da yayılmasını sağlayan şehit padişah 1. Murad Hüdavendigar'ı yad etmek için Kosova ve Bursa'daki kabirleri başında eş zamanlı olarak anma programları düzenledi.


Bursa ve Kosova'da dualar edildi


Şehit padişah için her yıl farklı zamanlarda hem Kosova hem de Bursa'daki kabri başında anma programları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle anma programlarını eş zamanlı olarak düzenledi. Pandemi dolayısıyla Kosova'daki programa Türkiye'den katılım olmazken, Bursa'dan Sultan Murad'ın Kosova'daki türbesine canlı bağlantı yapıldı. Eş zamanlı olarak her iki türbenin başında okunan dualar ile Sultan Murad yad edildi.


Murad Hüdavendigar Han'ı anma programında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğu ile davetliler katıldı. Kosova'da düzenlenen programa ise; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Piriştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam Birliği Başkanvekili ile milletvekilleri katılım sağladı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunup, maske takılarak gerçekleştirilen Murad Hüdavendigar'ı anma programında ilk olarak Çekirge'deki 1. Murad Hüdavendigar Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. İkindi namazının ardından Sultan Murad'ın türbesine geçilerek şehit padişahın kabri başında dua edildi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti'nin 3. padişahı Sultan Murad Hüdavendigar'ı şehadetinin 631'inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Murad Hüdavendigar için 15 yıldır her yıl hem Bursa'da hem de şehit edildiği Kosova'da anma programı düzenlediklerini belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi, ilk olarak 2005 yılında Recep Altepe döneminde Sultan Murad için Bursa'daki kabri başında anma programı düzenledi. 2006 yılından itibaren ise de Kosova'daki kabri başında da şehit padişah için anma programları gerçekleştirildi. 15 yıldır Kosova'da ve Bursa'da Sultan Murad'ı anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bu yıl 1. Murad Hüdavendigar'ı Anma Programı'nı diğer yıllardan farklı bir şekilde düzenledik. Kosova'daki anma programına maalesef bu yıl katılım sağlayamadık. Sosyal mesafeye kuralına uyup, maskemizi takarak Bursa'dan şehit padişahımızı anıyoruz. Sultan Murad, İslamiyet'in Balkanlara yayılmasını sağlarken, Osmanlı'ya 3 kıtanın kapılarının açılmasına da vesile oldu. Gitmiş olduğu yere de huzuru, barışı ve güveni götürdü. Bugün bizler iki farklı ülkede şehit padişahımızı anıyorsak, bu O'nun insani düşüncesi, insanları dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin kucaklamasının ve güvence altına almasının yansımasıdır" dedi.


Dündar: "Dünyaya Sultan Murad'ın mesajını verdik"


Atalarımızın bizlere bıraktığı mesajları iyi anlamamız gerektiğini vurgulayan Dündar, "Bizlere bırakılan mirası iyi okuyup, göremiyorsak geleceğe doğru sağlam şekilde ilerleyemeyiz. O günün şartlarında atalarımız üç kıtada hüküm sürmüşler. Türkiye Cumhuriyeti, milleti ile devleti ile yeniden ayakta. Korona virüs ile mücadele de en başarılı ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti oldu. Dünyanın en zengin ülkelerine tıbbi malzeme yardımında bulundu. İşte bu bizim dünyaya yeniden 1326 yılında Sultan Murad'ın verdiği mesaj gibi insanlığa hizmet için buradayız dedik. Tüm dünya ülkelerinin sağlık sistemi çökerken, Türkiye bu süreci en iyi yöneten devlet oldu. İnşallah, bu virüsten biran önce kurtulalım. Tarihteki misyonumuza bürünmeye başladık. Yeniden aynı şekilde güçlü bir devlet olarak insanlığa hizmet etmeye devam edelim. Şehit padişahımızın ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Osmangazi, Kosova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı - Son Dakika

Son Dakika

Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek         
00:31
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler         
00:20
Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı         
00:15
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı         
23:57
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum         
23:52
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı         
23:37
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı         
23:30
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
23:18
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti         
23:16
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu         
22:57
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül         
22:54
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı         
22:52
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü         
22:47
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi         
22:42
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı         
22:39
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 02:06:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]