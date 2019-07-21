Son Dakika Haberleri: Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında olmasına rağmen çobanlık yapıyor
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Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında olmasına rağmen çobanlık yapıyor

5 dakika önce

Erciyes Dağı'nın eteğindeki Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanda yaşayan 78 yaşındaki Yusuf Çelik, ilerleyen yaşına rağmen bölgede çobanlık yapmaya devam ediyor.

Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında olmasına rağmen çobanlık yapıyor, System.String[]
Erciyes Dağı'nın eteğindeki Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanda yaşayan 78 yaşındaki Yusuf Çelik, ilerleyen yaşına rağmen bölgede çobanlık yapmaya devam ediyor.

Erciyes Dağı'na yağan kar sularının erimesi ile birlikte su sıkıntısı çekmeyen, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin bulunduğu alandaki Sindelhöyük mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı hayvancılık oluyor. Hayvancılığın yaygın olduğu Sindelhöyük'te yıllardır çobanlık yapan 78 yaşındaki Yusuf Çelik, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde koyunların düz alanda rahatlıkla yayıldığını söyledi. Kış mevsiminde besicilerin hayvanlarını daha çok ahırda bulundurduğunu, havaların ısınması ile birlikte hayvanların araziye çıktığını ifade eden Yusuf Çelik, "Yaz aylarında da bizim işimiz başlıyor. Sabahın erken saatlerinde koyunları araziye çıkararak otlatıyoruz" diye konuştu.

Çelik, uzun süredir geçimini çobanlık yaparak sağladığını söyledi. - KAYSERİ
Sindelhöyük, Yusuf Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
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