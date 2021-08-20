Sultan Sazlığı ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Sultan Sazlığı Milli Parkı giriş kapısı ve Yöresel Satış Noktası İşletmecilik İhalesi İlanı çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nce Kayseri'nin Develi ilçesinde Sultan Sazlığı Milli Parkı Sindelhöyük içerisindeki giriş kapısı ve Yöresel Satış Noktası İşletmecilik İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin uyarınca 'kapalı teklif' usulü ile 12 bin 256 TL 33 kuruş muhammen bedel üzerinden artırımla ihale edileceği bildirildi.

İhale 1 Eylül Çarşamba günü saat 10: 30'da Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı DKMP Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak. - KAYSERİ