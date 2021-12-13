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SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN - Son Dakika

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN

13.12.2021 19:47

KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son 1 ayda 3'üncü kez yangın çıktı.

KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son 1 ayda 3'üncü kez yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler sazlığın bir bölümünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan aynı bölgede geçen 15 Kasım ve 8 Aralık tarihlerinde de yangın çıkmış, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN
SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN
SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN
SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN

Yeşilhisar, Kayseri, Yangın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA 1 AYDA 3'ÜNCÜ YANGIN - Son Dakika
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