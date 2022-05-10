SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI'NDA BATAKLIĞA SAPLANAN 6 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bataklığa giren hayvanı kurtarmak isterken saplanan 6 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Yeşilova mevkisindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda meydana geldi. Bölgede yaşayan besiciye ait büyükbaş hayvan bataklığa girdi. Bataklıktan çıkamayan hayvanı kurtarmak isteyen besici de bataklığa saplandı. Sonrasında büyükbaş hayvan ile besiciyi kurtarmak isteyen 5 kişi de girdiği bataklıktan çıkamadı. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 6 kişi ile büyükbaş hayvanı kurtardı.

Bataklıkta yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.