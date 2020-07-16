Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü - Son Dakika

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktası olması sebebiyle, ülkemizdeki en önemli korunan...

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü

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KAYSERİ - Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktası olması sebebiyle, ülkemizdeki en önemli korunan alanlardan birisi olan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo gözlemlendi.

Geçmişte yöre halkının bilinçsiz tarla sulamaları, açılan kuyular ve ilgisizlik nedeniyle adeta bozkıra dönen alanda Tarım ve Orman Bakanlığınca alana su girişi için yaklaşık bir kilometrelik kanal yaptırılması, hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama sistemlerinin kurulması, kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi ve düzenli olarak alanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde, bugün alan yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşmuş, göçmen kuşlar yeniden alana akın etmeye başlamış ve hatta çok nadir görünen kuş türleri bile alanda kendini göstermeye başlamıştır. Yüzlerce flamingo arasında kameralara takılan siyah flamingo alanı görmeye gelen ziyaretçilerde de adeta şaşkınlık oluşturdu. Çok nadir olarak kameralara takılan siyah flamingo son olarak Adana Akyatan- Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gözlemlenmişti.

Flamingoların tüylerindeki kırmızı rosa renk tonlarını yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişitiği, az karotin içeren besinler aldıklarında tüylerinin daha beyaz olduğu, ancak bazı flamingoların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolaması nedeniyle yaygın türünün aksine tamamen siyah renkte olabileceği bilimsel kaynaklarda belirtilmiştir.

Avrupa, Afrika, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü - Son Dakika
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