Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

05.04.2022 23:34
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

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Sindelhöyük, Kayseri, Yangın, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın - Son Dakika
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