Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor - Son Dakika
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor

21.04.2022 12:23
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 6 Nisan'da çıkan yangında zarar gören ahşap yürüyüş yolu ile gözeteme kulübesi onarılıyor.

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 6 Nisan'da çıkan yangında zarar gören ahşap yürüyüş yolu ile gözeteme kulübesi onarılıyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 bin 523 hektar alana sahip milli parkta çıkan yangının yaraları sarılıyor.

Kısmen yanan 1200 metre ve 2 bin 300 metre uzunluklarındaki ahşap yürüyüş yollarının zarar gören kısımları tadilat ediliyor.

Tamamen yanan kuş gözetleme kulübesinin yenisinin inşasına da başlandı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan yürüyüş yollarından biri suyu tatlı olan Eğri Göl'e, diğeri ise suyu tuzlu Tuzla Gölü'ne bağlanıyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Nisan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı onarılıyor - Son Dakika


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