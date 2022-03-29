Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı - Son Dakika
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı

29.03.2022 12:36
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı mesire alanlarında bakım çalışması yapıldı.

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı mesire alanlarında bakım çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak kullanım alanlarında bulunan piknik masaları, ayaklı mangallar tadilata alınıp boyanırken çevre ve su temizliği de yapıldı.

2021 yılında 49 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Sazlığı Milli Parkı yalnızca doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin değil, piknik yapmak isteyen vatandaşların da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kayseri, piknik, Milli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın mesire alanlarına bakım yapıldı - Son Dakika


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