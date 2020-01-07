Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu - Son Dakika

Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu

6 saat önce

Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.

Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu, System.String[]

Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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