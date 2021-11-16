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Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

16.11.2021 10:06
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

100 dönüme yakın alan hasar gördü

Güneşin doğmasıyla birlikte Sultan Sazlığı'ndaki hasar havadan görüntülendi. Yaklaşık 100 dönüme yakın alanda etkili olan yangında yürüyüş yolu da hasar gördü. Yangını söndürme çalışmalarına katılan Atalay Atasoy; "Dün akşam 20.30-21.00 arası yangından haberdar olduk. Milli parklar personeli ve jandarmaya haber verildi. Köylülerin de gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Bu kadar büyük bir yangına rağmen az hasarla atlatıldığı için mutluyuz. Buraya gelen halka, milli parklar personeline de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri, Yahyalı, Yangın, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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