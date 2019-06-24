Sultan Sazlığına Fidan Dikimi Yapıldı
39 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sindelhöyük Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde fidan dikim ve çalışması yapıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sindelhöyük
Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde fidan dikim ve çalışması yapıldı. Yaklaşık 50 adet fidan dikimi yapılırken çevre düzenlemesi çalışmalarında çam ve çiçekler ekildi.
Bir önceki dönem Develi Belediyesi
Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl
, "Milli parkın sahasına güzelleşsin diye, vatandaş faydalansın diye çam dikiyoruz, buraya emek veriyoruz, biz kamu hizmeti yapıyoruz" dedi.
Deringöl, "50 adet çam, 50 kg çim tohumu, 50 adet ağaç tohumu ve 5 koli değişik çiçekleri bizlere gönderen Melikgazi
Belediyesine ve Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen
beye çok teşekkür ediyorum. Buraları yeşillendirerek güzelleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
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