Üye Girişi
Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

08.07.2021 15:13

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy'de yapılacak olan Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy'de yapılacak olan Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mardin'de bulunan inanç merkezlerinden biri olan Sultan Şeyh Musa Külliye ve Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Bununla birlikte var olan caminin yeterli olmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede bulunan ve mülkiyeti vakıflar bölge müdürlüğüne ait olan 50 dönümlük bir arazi üzerine bir külliyenin yapımına karar verildi. Yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte bugün temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürü Metin Evsen ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir açıklama yapan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, bölgede tescilli yapı olan Sultan Şeyh Musa Külliyesi ve Türbesi'ne yakışacak bir caminin yapılışından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır ve Mardin arasında bulunan Sultan Şeyh Musa Cami ve Türbesinin bölgedeki inanç merkezlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, "En önemli inanç merkezlerinden bir tanesidir. Tabi hemen yanında bulunduğumuz cami 1988 yılında yapılmış ihtiyaca cevap vermediğinden ve buranın tescilli bir yapı olmadığından dolayı kurulla görüşmeler yaptık. Kuruldan gerekli proje onaylarını aldıktan sonra şu an bulunduğumuz alanda büyük bir cami yapma ile ilgili gerekli izinleri aldık. Sayın valimizin, belediye başkanları ve kaymakamımızın destekleri oldu" dedi.

"1200 kişilik bir cami yapılıyor"

Burada tamamıyla imece yoluyla, bağış ve sponsorlarla caminin yapımına başladıklarını söyleyen Evsen, "Bugün temelini attık. Elhamdülillah bugün temel atmadan dolayı da çok sevinçliyiz. Gerçekten de bu bölgede böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Tabi bu cami yalnız cami olarak değil, 1200 kişilik kapasiteli bir cami. Caminin alt tarafında kütüphane, konferans salonu ve mutfak olacak. Dikkat ederseniz burada yoğun bir ziyaretçi akını var. Bu ziyaretçi akınına daha hijyenik ortamlarda onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projelerinde bir an evvel bitmesiyle ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah belirlenen sürede camimizi tamamlayıp, hizmete açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Temelini attıkları eseri yıl sonuna doğru bitirmeyi düşündüklerini belirten Evsen, "Hem cami hem de alt tarafta müştemilatları var. Belki bölgede ilk olacak kütüphanesi olan bir cami yapacağız. Tamda Sultan Şeyh Musa hazretlerine uygun. Buranın dokusuna uygun bir yapı yapacağız inşallah. Dolayısıyla halkımızın büyük bir teveccühü var bağışlar konusunda. Yalnız cami ve müştemilatıyla yetinmeyeceğiz. Burada geniş bir alanımız var 50 dönümlük. Mülkiyeti vakıflar genel müdürlüğüne ait olan bir alanımız var. Bu alanda da hem cami hem de cami müştemilatı olan az önce zikrettiğim o eserleri bütünleyen yapılar olacak. Aynı zamanda burada güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Bu peyzaj çalışmalarında revize etme durumumuz da olacak. Burada hep dut ağaçları var, buranın dokusuna uygun ağaçlar" şeklinde konuştu.

Evsen, bu projenin müsebbibi olan başta vakıflar genel müdürlüğü, Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi Yaşatma Derneği üyelerine şahsı, bölge müdürlüğü ve dernek başkanı olarak bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Törende İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından butona basılarak Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi'nin temeline ilk harç döküldü.

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı 19:51 Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak 18:42 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
20:27
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı         
19:28
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi         
18:11
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 21:43:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement