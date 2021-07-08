Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy'de yapılacak olan Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mardin'de bulunan inanç merkezlerinden biri olan Sultan Şeyh Musa Külliye ve Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Bununla birlikte var olan caminin yeterli olmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede bulunan ve mülkiyeti vakıflar bölge müdürlüğüne ait olan 50 dönümlük bir arazi üzerine bir külliyenin yapımına karar verildi. Yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte bugün temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürü Metin Evsen ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir açıklama yapan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, bölgede tescilli yapı olan Sultan Şeyh Musa Külliyesi ve Türbesi'ne yakışacak bir caminin yapılışından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır ve Mardin arasında bulunan Sultan Şeyh Musa Cami ve Türbesinin bölgedeki inanç merkezlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, "En önemli inanç merkezlerinden bir tanesidir. Tabi hemen yanında bulunduğumuz cami 1988 yılında yapılmış ihtiyaca cevap vermediğinden ve buranın tescilli bir yapı olmadığından dolayı kurulla görüşmeler yaptık. Kuruldan gerekli proje onaylarını aldıktan sonra şu an bulunduğumuz alanda büyük bir cami yapma ile ilgili gerekli izinleri aldık. Sayın valimizin, belediye başkanları ve kaymakamımızın destekleri oldu" dedi.

"1200 kişilik bir cami yapılıyor"

Burada tamamıyla imece yoluyla, bağış ve sponsorlarla caminin yapımına başladıklarını söyleyen Evsen, "Bugün temelini attık. Elhamdülillah bugün temel atmadan dolayı da çok sevinçliyiz. Gerçekten de bu bölgede böyle bir camiye ihtiyaç vardı. Tabi bu cami yalnız cami olarak değil, 1200 kişilik kapasiteli bir cami. Caminin alt tarafında kütüphane, konferans salonu ve mutfak olacak. Dikkat ederseniz burada yoğun bir ziyaretçi akını var. Bu ziyaretçi akınına daha hijyenik ortamlarda onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projelerinde bir an evvel bitmesiyle ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah belirlenen sürede camimizi tamamlayıp, hizmete açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Temelini attıkları eseri yıl sonuna doğru bitirmeyi düşündüklerini belirten Evsen, "Hem cami hem de alt tarafta müştemilatları var. Belki bölgede ilk olacak kütüphanesi olan bir cami yapacağız. Tamda Sultan Şeyh Musa hazretlerine uygun. Buranın dokusuna uygun bir yapı yapacağız inşallah. Dolayısıyla halkımızın büyük bir teveccühü var bağışlar konusunda. Yalnız cami ve müştemilatıyla yetinmeyeceğiz. Burada geniş bir alanımız var 50 dönümlük. Mülkiyeti vakıflar genel müdürlüğüne ait olan bir alanımız var. Bu alanda da hem cami hem de cami müştemilatı olan az önce zikrettiğim o eserleri bütünleyen yapılar olacak. Aynı zamanda burada güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Bu peyzaj çalışmalarında revize etme durumumuz da olacak. Burada hep dut ağaçları var, buranın dokusuna uygun ağaçlar" şeklinde konuştu.

Evsen, bu projenin müsebbibi olan başta vakıflar genel müdürlüğü, Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi Yaşatma Derneği üyelerine şahsı, bölge müdürlüğü ve dernek başkanı olarak bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Törende İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından butona basılarak Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi'nin temeline ilk harç döküldü.