Sultanabeyli'de semt pazarında denetim - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Sultanbeyli'de polis ekipleri alışveriş alanları ve samt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ekipler semt pazarında yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için drone ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.