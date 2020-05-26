Sultanahmet Camii, 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi - Son Dakika

Sultanahmet Camii, 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi
Sultanahmet Camii'nde ki dezenfekte çalışmalarının görüntüleri İSTANBUL - Sultanahmet Camii, 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Sultanahmet Camii'nde ki dezenfekte çalışmalarının görüntüleri İSTANBUL - Sultanahmet Camii, 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:19 Kaynak: AA
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