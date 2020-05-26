Sultanahmet Camii cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camii 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.



Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında cemaat ile namazlara kapatılan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Bu kapsamda bugün Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Sultanahmet Camii dezenfekte ediliyor. - İSTANBUL