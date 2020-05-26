Sultanahmet Camii dezenfekte edildi - Son Dakika

Sultanahmet Camii dezenfekte edildi

-Dezenfekte edilen Sultanahmet Camii Cuma namazına hazırlanıyor

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camii 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları belirli aralıklarla rutin olarak sürdürülecek.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında camiler kapatılan camiiler 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte belirlenen şartlara uygun camiler yeniden ibadete açılacak. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı mekan ve toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte çalışmasını sürdüren Fatih Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm camileri de dezenfekte ediyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları, camilerin cemaatle namaz kılınmasına açılmasının ardından da rutin olarak sürdürülecek.