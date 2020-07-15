SULTANAHMET CAMİİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika

SULTANAHMET CAMİİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü Mevlit programı Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirildi.

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15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında Sultanahmet Camii'inde mevlit programı düzenlendi. Program Sultanahmet'te tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara şerbet dağıtılması ile başladı. Daha sonra Sultanahmet Camii'nde öğle namazı öncesinde Hatim Duası ve mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"OSMANLI'DA PADİŞAHLAR ÖZEL GÜNLERDE ÇEŞMEDEN ŞERBET AKITIRLARMIŞ"

Programa katılarak tarihi III. Ahmet Çeşmesi önüne gelerek şerbet içen ve açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu," Aslında ben bu güzel cami için vakıfların ellerine sağlık. İyi bir restorasyon olmuş. Biz de malum burada suyu çeşmeden akıtmaya başladığımızda uzman tarihçi arkadaşlarımız Osmanlı döneminde padişahlar bazı özel anlarda ve günlerde buradan çeşmeden şerbet akıtarak toplumla paylaşırmış demişti. Bugün bizim için önemli bir gün. 15 Temmuz şehitlerini anıyoruz. Bu niyetle vakıflar bir hazırlık yapmışlar. Çok asil bir düşünce" dedi.

"MECLİS BİR KARAR ALIRSA BUNU BİLGİLERİMİZ İLE ÖRTÜŞTÜRMEK GÖREVİMİZ"

Ekrem İmamoğlu, "O ilk toplantıda ve önergenin olduğu toplantıda ben yoktum. Sanıyorum Sayın Topbaş kendi dönemi ile ilgili bir düzeltme bildirisi yayınladı diye bana bir bilgi geldi. Çünkü zaten planlarda ibadethane, cami fonksiyonu var diye. Meclis böyle bir karar alırsa tabi ki bunu teknik olarak bizde ki bilgiler ile örtüştürmek görevimiz. Ama dediğim gibi zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936'da tapuya işlediği şekliyle burası bir camidir. Hem da daha önceki planlarda da teknik olarak 2011-2012 dönemine ait incelemedim. O yıllarda da plana işlenmiş şekli ibadethane, cami diye geçiyor" dedi.

"ALLAH TEKRAR YAŞATMASIN"

Mevlite katılan 15 Temmuz gazisi İdris Avcı, "O günü yaşayan birisi olarak o gün anlatılmaz. Ancak yaşamak lazım. Çünkü o an ki insan psikolojisi ve ruh halini yaşamak lazım. Bu ülkenin evlatları olarak Allah bir daha yaşatmasın. Ama bize tekrarda bu acıları yaşatmak isteyenler karşılığını görecektir ve mağlup olacaklardır. Ben Atatürk Havalimanı'ndaydım. Orada yaralandım. Allah tekrar yaşatmasın" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Şerbet dağıtımından detaylar

-Ekrem İmamoğlu'nun çeşme önüne gelmesi ve açıklamaları

-Cami içerisinden Ekrem İmamoğlu ve Ali Yerlikaya detayları

-Cami içerisinden detaylar

-Genel detaylar


Sultanahmet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANAHMET CAMİİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika
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