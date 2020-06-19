Sultanahmet Camii'nde cuma... Namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof .Dr. Ali Erbaş Sultanahmet Cami'sinde cuma namazını kıldırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, camiye gelen seccadesi olmayanlara seccade verildi, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan camiiler, 29 Mayıs tarihinde normalleşme süreci kapsamında ibadete açılmıştı. Sultanahmet Camii'nde, normalleşme sürecinin dördüncü cuma namazı kılındı. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere görevliler tarafından tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Cuma namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, Ali Erbaş'ın hutbesinin ardından namazlarını kıldılar. Vatandaşlar namaz sonrasında belirlenen kurallara uyarak camiden ayrıldılar

"SULTANAHMET CAMİ'SİNDEN TÜM İNSANLIĞA SELAM OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbede, "Bizleri bu mübarek günde buluşturan rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bir mabedin içinden yüce bir medeniyet inşa eden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya selam olsun. İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden birisi olan İstanbul'dan ve bu ulu mabet Sultanahmet Cami'sinden bütün insanlığa selam olsun. Cumanız mübarek olsun" dedi.

"CAMİLERİ GARİP BIRAKMAMANIN YOLU İÇİNDE İBADET ETMEKTİR"

Ali Erbaş hutbesinde," Bizler, camilerin değerleri ile kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Hele bazı camilerimiz vardır ki onlar bir mabetten daha çok şey ifade eder. Sadece ibadetlerimiz değil, tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz de camilerimiz ile iç içedir. Bugün de millet ve ümmet olarak beraberce sahiplendiğimiz en güçlü ortak zeminimiz camilerimizdir. İstiklal mücadelesi yıllarından 15 Temmuz'a, zor zamanlarımızda ortak hareket noktamız olmuştur camilerimiz. Biliyoruz ki içinde ibadet edilmeyen, cemaati olmayan camilerimiz gariptir. Camileri garip kalan Müslüman bir toplum, hayat eşrefini de kaybeder. Mabetleri mahzun bir milletin gönülleri mesrur olamaz. Camileri garip ve mahzun bırakmamanın yolu ise içlerinde ibadet etmektir" ifadelerini kullandı.