Sultanahmet Camii'nde Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı - Son Dakika

Sultanahmet Camii'nde cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İçinde ibadet edilmeyen, cemaati olmayan camiler gariptir. Bir caminin kapılarının ibadete kapalı olması, Müslümanların yüreklerini dağlayan en büyük ızdıraptır. Bir caminin amacı dışında kullanılması, temiz vicdanları yaralayan açık bir haksızlıktır" dedi.

Sultanahmet Camii'nde cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Vatandaşlar korona virüs önlemlerine uyarak sosyal mesafeli, kişisel seccadeleriyle namaz kılarken Erbaş, Cuma hutbesini de okudu. Camilerin, birlikte sahiplenilen en önemli noktalardan olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Biliyoruz ki, içinde ibadet edilmeyen, cemaati olmayan camiler gariptir. Camileri garip kalan Müslüman bir toplum, hayat neşesini de kaybeder. Mabetleri mahzun bir milletin, gönülleri mesrur olamaz. Camileri garip ve mahzun bırakmamanın yolu ise, içinde ibadet etmektir. Ezan-ı Muhammedi'nin ardından onun huzur veren atmosferinde buluşmaktır. Bu sebeple bir caminin kapılarının ibadete kapalı olması, Müslümanların yüreklerini dağlayan en büyük ızdıraptır. Bir caminin amacı dışında kullanılması, temiz vicdanları yaralayan açık bir haksızlıktır" dedi.

(İHA)